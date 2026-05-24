La giornata storta dei due Martinez Assist Topalovic
J. Martinez ha ricevuto un voto di 5, con errori ripetuti nel controllo e nei passaggi. Nel secondo tempo, ha commesso un'autorete su assist di Topalovic, senza reagire prontamente. La sua prestazione si è caratterizzata da diversi sbagli nel gioco con i piedi e poca reattività, influenzando negativamente la fase difensiva della squadra.
J. MARTINEZ 5. Nel gioco coi piedi ci sarà da lavorare: quanti errori. Non granché reattivo sull’autorete di Zielinski. BISSECK 5,5. Sfodera un grande intervento per contrastare Rowe in area, ma dal suo lato si “balla“. DE VRIJ 6. Più sfortunato che colpevole nella carambola che manda in porta Bernardeschi. Si fa male nel finale. C. AUGUSTO 6,5. Evita un gol frenando Castro in extremis. Tenta qualche sortita in avanti. DIOUF 7. Ben controllato, fino a quando non s’inventa una grande giocata che propizia la rete di Esposito. E alla fine segna anche il pari. BARELLA 6. Attivo e con lo sguardo sempre in verticale. Chiude il suo impegno dopo meno di un’ora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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