la giornata storta dei due martinez assist topalovic

Notizia in breve

J. Martinez ha ricevuto un voto di 5, con errori ripetuti nel controllo e nei passaggi. Nel secondo tempo, ha commesso un'autorete su assist di Topalovic, senza reagire prontamente. La sua prestazione si è caratterizzata da diversi sbagli nel gioco con i piedi e poca reattività, influenzando negativamente la fase difensiva della squadra.