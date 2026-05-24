La Formula 1 punta a aumentare il rumore dei motori, dopo oltre dieci anni di motori più silenziosi. Gli organizzatori intendono introdurre modifiche tecniche per rendere le vetture più rumorose, rispondendo alle richieste di appassionati e team. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui cambiamenti, ma l’obiettivo è ripristinare un livello di decibel più elevato rispetto alle recenti stagioni. La decisione dovrà essere approvata dagli organi regolatori del campionato.

Il fotografo di Formula 1 Kym Illman ha registrato di recente, da una decina di metri di distanza, il rumore delle macchine di questo Mondiale. Stanno tutte tra i 108 e i 112 decibel. Significa che, dal vivo e da così vicino, fanno tanto rumore quanto un martello pneumatico sentito da un paio di metri di distanza. Son tanti decibel, quasi al limite della tollerabilità umana, ma comunque molti meno di quelli delle Formula 1 di vent’anni fa, che alcuni tifosi e piloti ricordano con grande nostalgia. Anche Mohammed Ben Sulayem, il presidente della FIA, la federazione internazionale dell’automobile, che organizza la Formula 1 e ne stabilisce i regolamenti, sembra rimpiangere il rumore delle monoposto di quegli anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Formula 1 vuole fare più rumore

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