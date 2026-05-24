Nel 2024, Europe Trust ha investito circa 8,67 milioni di sterline britanniche, di cui 1,38 milioni destinati a enti benefici. Secondo le indagini, alcune di queste risorse sono state utilizzate per sostenere attività legate al terrorismo. Le autorità stanno analizzando come i fondi siano stati impiegati e verificando eventuali collegamenti tra le donazioni e gruppi terroristici. La questione riguarda anche il ruolo delle organizzazioni benefiche nel monitorare la destinazione dei fondi raccolti.

Otto milioni e 670mila sterline britanniche investite nel 2024 da Europe Trust, 1,38 milioni di entrate nello stesso anno, 300 miliardi di lire egiziane annunciati dal Cairo come beni confiscati nel 2020 e altri 40 nel 2021, decine di milioni di dollari l'anno attribuiti dall'Ofac alla Union of Good, coalizione caritativa transnazionale pro-Palestina che, secondo il Tesoro degli Stati Uniti, fu creata alla fine del 2000, subito dopo l'inizio della Seconda Intifada, dalla leadership di Hamas per facilitare il trasferimento di fondi verso organizzazioni controllate o gestite da Hamas in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. La rete economica dei Fratelli Musulmani, dunque, passa da quote, welfare, imprese, finanza islamica, fondazioni, immobili e charities. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La finanza di Allah, come gli enti benefici vengono utilizzati per sostenere il terrore

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