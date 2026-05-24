La figura di Riccardo Pozzobon rimarrà indelebile nella memoria

Notizia in breve

Venerdì 22 maggio, il dipartimento di Geoscienze ha commemorato Riccardo Pozzobon con una cerimonia alla presenza della rettrice dell’università, del direttore del dipartimento, dei familiari e di molti colleghi. La memoria di Pozzobon sarà ricordata per il suo percorso umano e scientifico. La cerimonia si è svolta nel dipartimento di Geoscienze, coinvolgendo diverse figure dell’ateneo e della comunità accademica.