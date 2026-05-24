La figura di Riccardo Pozzobon rimarrà indelebile nella memoria
Venerdì 22 maggio, il dipartimento di Geoscienze ha commemorato Riccardo Pozzobon con una cerimonia alla presenza della rettrice dell’università, del direttore del dipartimento, dei familiari e di molti colleghi. La memoria di Pozzobon sarà ricordata per il suo percorso umano e scientifico. La cerimonia si è svolta nel dipartimento di Geoscienze, coinvolgendo diverse figure dell’ateneo e della comunità accademica.
Venerdì 22 maggio alla presenza della rettrice dell’Università di Padova, Daniela Mapelli, del direttore del dipartimento di Geoscienze, Nicola Surian, dei familiari di Riccardo e di numerosi colleghi che ne hanno condiviso il percorso umano e scientifico, il dipartimento di Geoscienze. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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