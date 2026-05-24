A Napoli si è concluso il corso regionale SIFO sulla farmaceutica territoriale, focalizzato su sostenibilità, innovazione e nuovi scenari per i pazienti cronici. L’evento, promosso dall’associazione, è stato curato dall’Area scientifico-culturale dedicata alla continuità delle cure e alle relazioni tra i diversi setting assistenziali. La formazione ha coinvolto professionisti del settore e si è concentrata sulle sfide e le opportunità legate alla gestione farmacologica dei pazienti con patologie croniche.

Si è concluso a Napoli il corso regionale SIFO “La Farmaceutica Territoriale tra sostenibilità, innovazione e nuovi scenari per il paziente cronico”, promosso da SIFO e curato dall’Area scientifico-culturale Continuità delle cure e delle relazioni tra i setting assistenziali e dalla Segreteria. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Made in Italy 2030, il confronto sulle nuove strategie industriali del Paese

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