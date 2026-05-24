LA NEUTRALIZZAZIONE DELLA TAPPA. Mi è sembrata una fesseria, non mi è piaciuta. La gente credo non se ne sia neanche accorta, perché il gruppo è rimasto compatto e c’è stata anche una bella corsa nel finale. Non mi sembrava per niente pericoloso come circuito, la trovo una decisione esagerata. E’ andato Campenaerts a parlare con la giuria, poi Vingegaard e anche altri corridori. Non c’entra nulla l’organizzazione, ma è la giuria che ha deciso. Poi fortunatamente il gruppo è rimasto abbastanza compatto, non c’è stato l’esodo di quando succedono queste cose. C’era tantissimo pubblico, per rispetto delle persone mi sembrava giusto che i corridori tirassero dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Neutralizzazione? Una fesseria. Vingegaard lascerà andare le fughe”

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