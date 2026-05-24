La diplomazia climatica riparte dagli ‘ambiziosi’ | L’Accordo di Parigi sopravvive al caos geopolitico

Le negoziazioni sul clima riprendono con nuovi impegni, mentre l’Accordo di Parigi resiste alle tensioni geopolitiche. Nonostante la crisi climatica acceleri, le discussioni sulle azioni concrete sono scarse e spesso oscurate da questioni politiche internazionali. I rappresentanti di diversi paesi si incontrano per definire obiettivi più ambiziosi, ma le priorità rimangono concentrate su altre crisi globali. La diplomazia climatica si concentra sugli impegni formali, mentre la crisi ambientale prosegue senza soste.

La crisi climatica continua ad accelerare, ma è marginalizzata dal dibattito politico e mediatico internazionale. Eppure, gli ultimi dati confermano che il pianeta sta vivendo il periodo più caldo mai registrato: la media globale della temperatura nel triennio 2023-2025 ha oltrepassato la soglia di 1,5 gradi in più rispetto all’era preindustriale, mentre i primi mesi del 2026 confermano la tendenza al superamento dell’obiettivo migliore dell’ Accordo di Parigi. In questo scenario, mentre la geopolitica mondiale appare dominata da guerre, tensioni commerciali, ritorno dei nazionalismi, la diplomazia climatica prova a riattivarsi. In aprile la conferenza di Santa Marta, in Colombia, ha rilanciato la transizione dai combustibili fossili attraverso una nuova alleanza di Paesi “ambiziosi”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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