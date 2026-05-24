Un ricordo per Falcone e Borsellino viene celebrato alla ’Di Vittorio’, con un omaggio alle persone comuni che hanno cercato di svolgere il loro lavoro con dedizione. La cerimonia evidenzia come questi individui abbiano portato avanti le loro convinzioni fino all’ultimo, senza nomi o riconoscimenti pubblici. L’evento si svolge nel rispetto di chi ha affrontato rischi e difficoltà, mantenendo viva la memoria di comportamenti coraggiosi e di impegno civile.

UMBERTIDE – "Persone normali che hanno cercato di fare il loro dovere e che hanno portato le loro idee fino in fondo. Giovanni molto timido, Paolo molto estroverso, due caratteri opposti ma che andavano perfettamente d’accordo". Con queste ed altre parole, intense e commosse, Nina Sabatino, magistrato che ha operato a Palermo contro la mafia, ha ricordato i colleghi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nell’ambito del progetto della scuola di "Di Vittorio" dal titolo "Educare alla legalità: conoscere Falcone e Borsellino per diventare cittadini responsabili". Presenti all’incontro amministratori comunali e rappresentanti delle istituzioni. "La nostra missione non è solo quella della repressione e della prevenzione dei reati – ha detto Adriano Politano, dirigente del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ’Di Vittorio’ ricorda. Falcone e Borsellino

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+PAOLO BORSELLINO - CAP. 48

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