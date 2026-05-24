La Consulta Nazionale tra guerra e ricostruzione in Italia e in Umbria un convegno in vista degli 80 anni della Repubblica Italiana

Notizia in breve

In vista degli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, si terrà un convegno dedicato al ruolo della Consulta Nazionale tra la fine della Seconda guerra mondiale e la ricostruzione. L'evento, promosso dall’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea, si concentrerà su periodi chiave del 1945 e 1946, analizzando il contributo della Consulta nel processo di transizione politica e sociale nel paese e in regione.