MILANO – “Tempo (Futuro incerto)” (Maninalto!) è il nuovo singolo di Kukla e Tonino Carotone, in rotazione radiofonica da venerdì 22 maggio. “È un mondo difficile, è vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto”. Ci sono versi capaci di attraversare il tempo senza perdere significato, che non appartengono a un’epoca precisa, ma che continuano a risuonare, adattandosi a sensibilità diverse. È il caso di “Me cago en el amor”, il brano con cui Tonino Carotone, nei primi anni Duemila, ha conquistato il pubblico internazionale, trasformando un’ironia amara in un inno generazionale. Oggi, quello stesso immaginario torna a vivere in una nuova forma. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Kukla e Tonino Carotone: in radio il singolo “Tempo (Futuro incerto)”

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