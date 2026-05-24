Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale 2026 di Formula Uno, ottenendo così la sua quinta vittoria stagionale. Antonelli ha mantenuto il primo posto dall'inizio alla fine, mentre un Hamilton in grande forma si è piazzato secondo. La gara si è svolta su un circuito cittadino, con condizioni climatiche variabili che hanno influenzato le strategie di gara. Antonelli ha concluso con un margine di vantaggio su Hamilton e gli altri piloti in classifica.

Andrea Kimi Antonelli cala il poker e vince anche il Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale 2026 di Formula Uno. Il giovane pilota italiano della Mercedes si è riscattato dal deludente terzo posto di ieri nella Sprint, dando vita ad un nuovo magnifico duello con il compagno di squadra George Russell e approfittando del suo ritiro verso metà gara (causato da un problema tecnico) per ottenere il quarto successo consecutivo in stagione. Il diciannovenne di Casalecchio di Reno ha trionfato sul circuito cittadino di Montreal realizzando un’impresa statistica senza precedenti nella storia della categoria, avendo collezionato ben tre vittorie di fila immediatamente dopo essersi spinto per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli “il quattro vien da sé!”: altra vittoria in Canada e allungo nel Mondiale! 2° un super Hamilton

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SINNER VITTIMA DI UN AGGUATO DI VAGNOZZI E RESNICOFF DOPO LA VITTORIA AL MIAMI OPEN!

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