Nella notte, l’Ucraina è stata colpita da un attacco missilistico proveniente dalla Russia. Sono stati lanciati diversi missili, tra cui anche il supermissile Oreshnik, progettato per colpire obiettivi in Europa. Le sirene hanno suonato in diverse città, mentre si sono viste scie luminose nel cielo. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali vittime o danni materiali.

Una notte di fuoco, sirene e scie luminose sopra il cielo dell’ Ucraina. L’attacco lanciato dalla Russia contro Kiev è stato uno dei più violenti dall’inizio della guerra e ha coinvolto praticamente ogni tipo di armamento strategico dell’arsenale di Mosca: missili cruise, droni kamikaze, ipersonici Kinzhal e soprattutto il temuto Oreshnik, il missile balistico progettato per colpire obiettivi a migliaia di chilometri di distanza, comprese le capitali europee. Era stato l’ambasciatore americano a Kiev ad avvertire nelle scorse ore dell’arrivo di un’offensiva “eccezionale”. E nella notte quella minaccia si è trasformata in realtà. Secondo le prime ricostruzioni, un missile Oreshnik sarebbe stato lanciato contro la regione della capitale ucraina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Kiev sotto il fuoco di Mosca: lanciato anche il supermissile Oreshnik progettato per colpire l’Europa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rutte a Kyiv sotto le bombe: il segnale di Mosca @katyanesterenko

Notizie e thread social correlati

Guerra, è successo: lanciato il supermissile progettato per colpire l’EuropaDurante la notte, la città è stata colpita da un attacco che ha coinvolto diversi sistemi d’arma, tra cui missili cruise, droni e vettori ipersonici.

Massiccio attacco russo su Kiev, colpita anche una scuola: "Lanciato il supermissile Oreshnik"Nella notte tra il 23 e il 24 maggio, Kiev è stata colpita da un attacco russo che ha coinvolto decine di missili balistici, missili da crociera e...

Temi più discussi: Ondata di quasi 600 droni ucraini sulla Russia: quattro morti; I nuovi pesanti attacchi russi contro l’Ucraina; Ucraina, droni e missili russi colpiscono Kiev: crollato un palazzo residenziale | VIDEO; Putin diceva la guerra è finita, poi l'inferno: pioggia di missili sull'Ucraina, strage a Kiev.

Kiev, notte di inferno sotto i missili balistici russi: le immagini delle esplosioni nella capitale x.com

Guerra Ucraina, Mosca esorta a evacuare ambasciate a Kiev per parata 9 maggioScattato il cessate il fuoco unilaterale di Kiev, ma Mosca afferma di aver abbattuto stanotte circa 50 droni ucraini sul territorio russo. Colpita da un raid russo Zaporizhzhia, secondo le autorità ... tg24.sky.it

Mosca viola il cessate il fuoco proposto da Kiev, Zelensky: Risponderemo a tonoKiev accusa Mosca di aver violato la tregua proposta per il 6 maggio più di 1.800 volte, con attacchi contro infrastrutture civili e raid di droni. Intanto in Russia l'allerta è massima in vista del ... it.euronews.com