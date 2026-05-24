Nella notte, missili e droni hanno colpito Kiev, danneggiando anche lo stadio Valeriy Lobanovskyi. Nel frattempo, una tennista ha vinto una partita importante e si è commossa, esclamando “Slava Ukraini”.

Per l’ennesima notte, Kiev si è svegliata con il rumore degli allarmi. E soprattutto delle bombe. Nella nottata tra ieri e oggi, un attacco missilistico e di droni si è abbattuto sulla capitale ucraina. Danneggiando tra le altre cose lo stadio Valeriy Lobanovskyi, che ospita le partite casalinghe della Dinamo Kiev. Vetri distrutti, ma nessun danno al campo, di fatto obbligando "solo" a posticipare l’inizio del match tra la squadra di casa e il Kudrivka. Con però un rafforzamento di security e di specialisti per assicurare la massima sicurezza a giocatori, lavoratori e spettatori: la priorità. La sorte per gli edifici cittadini è invece stata ben diversa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kiev bombardata nella notte, Kostyuk vince e si commuove: "Slava Ukraini"

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Ucraina, bombardamento russo su Kiev: morti e feriti

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