Kerakoll sconfitta in casa Ora la A3 si fa più lontana

Notizia in breve

Kerakoll Sassuolo ha perso in casa contro BP Termosanitaria con il punteggio di 1-3 nei set (2225, 2518, 2729, 2225). La squadra di casa ha schierato Giuriati, Soli, Ferrari, Andreoli e Sartoretti L. La vittoria permette alla squadra ospite di allontanarsi dalla qualificazione alla fase successiva del campionato. La partita si è svolta senza ulteriori eventi significativi.