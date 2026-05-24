Kerakoll sconfitta in casa Ora la A3 si fa più lontana

Da ilrestodelcarlino.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kerakoll Sassuolo ha perso in casa contro BP Termosanitaria con il punteggio di 1-3 nei set (2225, 2518, 2729, 2225). La squadra di casa ha schierato Giuriati, Soli, Ferrari, Andreoli e Sartoretti L. La vittoria permette alla squadra ospite di allontanarsi dalla qualificazione alla fase successiva del campionato. La partita si è svolta senza ulteriori eventi significativi.

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KERAKOLL SASSUOLO 1. BP TERMOSANITARI 3. (2225 2518 2729 2225). KERAKOLL SASSUOLO: Giuriati, Soli 8, Ferrari 10, Andreoli 18, Sartoretti L. 7, Bombardi F. 8, Accorsi (L1), Anceschi 2, Mantovani 1, Odorici 6, Sartoretti E. 7, Fantoni, Luppi (L2), Orlando 2; all.: Bombardi R. BP TERMOSANITARI CIRIE’: D’Ambrioso 8, Bonfantini 14, Louza 15, Brugiafreddo 4, Gasperi 7, Sancio 1, Armando (L1), Turkaj 3, Msatfi 3, Artioli 1, Corino 2, Sifletto, Turolla 2, n.e. Maciotta (L2); all.: Salvi. ARBITRI: Di Bari Angela – Grasso Federica. NOTE: Durata set 27’ 27’ 39’ 26’ per un totale di 119‘. Kerakoll 69 su 96 (B.S. 20, Vinc. 6, Muri 7, E.P. 17), Ciriè 60 su 97 (B. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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