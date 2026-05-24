La finale di Coppa Italia femminile tra Juventus Women e Roma si è giocata oggi. La Juventus ha schierato Godo in campo dal primo minuto, mentre Canzi ha optato per la formazione tipo. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, tabellino e risultato. La cronaca live ha riportato le azioni principali durante l’incontro.

di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la finale di Coppa Italia femminile. (inviato al Romeo Menti di Vicenza) – La Juventus Women di Max Canzi è impegnata nell’ultima partita stagionale, che mette in palio un trofeo. A Vicenza va in scena la finale di Coppa Italia, l’ennesima sfida della saga contro la Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.00 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Roma 0-0: risultato e tabellino. Juventus Women (3-4-1-2): De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Schatzer, Wälti, Carbonell; Godo; Capeta, Vangsgaard. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Roma finale Coppa Italia LIVE: Godo titolare, Canzi sceglie la formazione tipo

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