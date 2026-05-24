Juventus Women Roma finale Coppa Italia 0-0 LIVE | clamorosa occasione per Lenzini

Notizia in breve

La finale di Coppa Italia femminile tra Juventus Women e Roma si è conclusa 0-0. Nel secondo tempo, Lenzini ha avuto un'occasione clamorosa, ma senza successo. La partita si è disputata senza reti e con diverse occasioni da entrambe le squadre. La sfida si è svolta in tempo reale, con moviola e aggiornamenti sul risultato fino al termine.