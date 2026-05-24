Nella finale di Coppa Italia femminile, Juventus Women e Roma sono terminate sul punteggio di 0-0 all’intervallo. La partita è in corso e la giocatrice Carbonell è vicina a segnare un gol. La cronaca live e il tabellino aggiornato sono disponibili, mentre la sintesi del match include moviole e dettagli sulle azioni più importanti. La sfida tra le due squadre continua con il risultato ancora in bilico.

di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la finale di Coppa Italia femminile. (inviato al Romeo Menti di Vicenza) – La Juventus Women di Max Canzi è impegnata nell’ultima partita stagionale, che mette in palio un trofeo. A Vicenza va in scena la finale di Coppa Italia, l’ennesima sfida della saga contro la Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-0: sintesi e moviola. INTERVALLO 45+2? Fine primo tempo – Duplice fischio 44? Occasione Carbonell – Altro schema da corner. Questa volta liberata la conclusione di volo di Carbonell che da dentro l’area manda alto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Roma finale Coppa Italia 0-0 LIVE: Carbonell vicina al vantaggio INTERVALLO

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