Juventus Women Roma finale Coppa Italia 0-0 LIVE | Bonansea fuori per infortunio

La finale di Coppa Italia femminile tra Juventus Women e Roma si è conclusa con un pareggio 0-0. Durante il match, Bonansea è uscita dal campo per un infortunio. La partita si è svolta senza reti, con entrambe le squadre che hanno mantenuto la porta inviolata. La cronaca live registra le azioni principali e le sostituzioni effettuate durante i 90 minuti. Nessun gol è stato segnato, e la finale si è conclusa senza vincitore dopo i tempi regolamentari.

Goretzka si allontana dalla Juve: vertice imminente tra il tedesco e quel club di Serie A! Gli aggiornamenti Mercato Juve, in attacco sarà vera e propria rivoluzione: Vlahovic verso l’addio, Kolo Muani in pole. Ma non è l’unico nome Chance da titolare per Holm nel derby di Torino, si gioca anche il riscatto: la Juve deve puntarci per il futuro? Cosa dicono i numeri Openda ai saluti, il destino del belga è già segnato: questa sera contro il Torino la sua ultima con la Juve. Rivelazione Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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