Juventus Women Roma finale Coppa Italia 0-0 LIVE | Baldi si supera su Carbonell

Notizia in breve

La partita tra Juventus Women e Roma si è conclusa senza reti, con Baldi che ha parato un tiro di Carbonell. La finale di Coppa Italia femminile si è giocata senza gol, e Baldi ha parato un tentativo di Carbonell. La cronaca in tempo reale riporta un match senza reti, con interventi decisivi del portiere. La partita è stata valida per la finale di Coppa Italia femminile, con sintesi, moviola e tabellino disponibili.