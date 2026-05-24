Juventus Women Roma finale Coppa Italia 0-0 LIVE | Baldi si supera su Carbonell Greggi ci prova

Da juventusnews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la finale di Coppa Italia femminile, la Juventus Women e la Roma hanno concluso la partita con un punteggio di 0-0. Nel corso dell'incontro, il portiere della Juventus ha parato un tiro di Carbonell, mentre Greggi ha tentato di segnare senza successo. La partita si è svolta senza reti, con interventi decisivi da parte di entrambe le squadre.

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di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la finale di Coppa Italia femminile. (inviato al Romeo Menti di Vicenza) – La Juventus Women di Max Canzi è impegnata nell’ultima partita stagionale, che mette in palio un trofeo. A Vicenza va in scena la finale di Coppa Italia, l’ennesima sfida della saga contro la Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-0: sintesi e moviola. 37? Tiro Greggi – Sterzata che manda fuori giri Godo e destro violento dal vertice dell’area. Palla alta non di molto. Juve rientrata meno efficace dal cooling break 24? Tiro Carbonell – Staffilata mancina indirizzata sotto l’incrocio dei pali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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