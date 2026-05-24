Juventus Women con la Roma l’ultima in bianconero di quante giocatrici? Tra scadenze e possibile rivoluzione

Notizia in breve

Quattro giocatrici della Juventus Women sono in scadenza di contratto con la squadra. La partita contro la Roma sarà l’ultima per loro in maglia bianconera. La società sta valutando eventuali cambiamenti nel roster prima della prossima stagione. Non sono stati annunciati rinnovi né cessioni ufficiali. La rosa attuale potrebbe subire modifiche significative in vista di un nuovo ciclo.