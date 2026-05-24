Juventus Women con la Roma l’ultima in bianconero di quante giocatrici? Tra scadenze e possibile rivoluzione

Da juventusnews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro giocatrici della Juventus Women sono in scadenza di contratto con la squadra. La partita contro la Roma sarà l’ultima per loro in maglia bianconera. La società sta valutando eventuali cambiamenti nel roster prima della prossima stagione. Non sono stati annunciati rinnovi né cessioni ufficiali. La rosa attuale potrebbe subire modifiche significative in vista di un nuovo ciclo.

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con il nuovo ciclo. La finalissima tra  Juventus Women  e  Roma, oltre a mettere in palio la  Coppa Italia, rappresenta l’ultimo atto di una stagione complessa e probante per la formazione bianconera. Questo appuntamento chiuderà un’era, segnata dall’ ufficiale partenza dello storico direttore Stefano Braghin. Al suo posto avanza la candidatura di  Mazzetta, pronto a guidare una mezza rivoluzione tecnica. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata I primi scossoni riguarderanno la panchina: l’allenatore  Max Canzi  viaggia spedito verso l’addio con un anno di anticipo sulla scadenza contrattuale, aprendo le porte a una nuova guida tecnica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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