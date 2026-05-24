Juventus Women con la Roma l’ultima in bianconero di quante giocatrici? Tra scadenze e possibile rivoluzione
Quattro giocatrici della Juventus Women sono in scadenza di contratto con la squadra. La partita contro la Roma sarà l’ultima per loro in maglia bianconera. La società sta valutando eventuali cambiamenti nel roster prima della prossima stagione. Non sono stati annunciati rinnovi né cessioni ufficiali. La rosa attuale potrebbe subire modifiche significative in vista di un nuovo ciclo.
con il nuovo ciclo. La finalissima tra Juventus Women e Roma, oltre a mettere in palio la Coppa Italia, rappresenta l’ultimo atto di una stagione complessa e probante per la formazione bianconera. Questo appuntamento chiuderà un’era, segnata dall’ ufficiale partenza dello storico direttore Stefano Braghin. Al suo posto avanza la candidatura di Mazzetta, pronto a guidare una mezza rivoluzione tecnica. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata I primi scossoni riguarderanno la panchina: l’allenatore Max Canzi viaggia spedito verso l’addio con un anno di anticipo sulla scadenza contrattuale, aprendo le porte a una nuova guida tecnica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Stefano #Braghin è Storia della #Juventus! Artefice della #JuventusWomen con Andrea Agnelli, è come i pionieri della Juve maschile. E fa effetto dover salutare un pioniere! GRAZIE Direttore per averci educato a questa passione, per averle dato gloria, e l'um x.com
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