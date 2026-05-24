La Juventus ha annunciato le assenze di due giocatori chiave e la presenza di Vlahovic per il derby di Torino in programma questa sera. La squadra si gioca le ultime possibilità di qualificazione in Champions League, con Vlahovic che sarà in campo mentre altri due big non sono stati convocati. La partita rappresenta un momento decisivo per le sorti della squadra in questa stagione.

Stasera il derby di Torino, dove la Juve si gioca le residue speranze per la qualificazione in Champions League. La decisione di Spalletti sul centravanti serbo Luciano Spalletti – dopo l’ultimissima rifinitura alla Continassa – ha diramato la lista dei convocati per il derby nella tana del Torino, ultimo match di campionato per la Juventus. Spalletti e Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it Nell’elenco anti-granata figura anche Dusan Vlahovic, non al meglio della condizione per un affaticamento muscolare accusato nell’allenamento di sabato. Presente anche Khephren Thuram, anche lui acciaccato: Spalletti prenderà una decisione solo dopo la riunione tecnica del pomeriggio, con il serbo e il francese che vanno però verso la panchina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, UFFICIALE: la scelta su Vlahovic e due big out per il derby

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