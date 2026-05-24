Juventus la verità sul rapporto fra Spalletti e Comolli e cosa succederà nei prossimi giorni

Al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a un rapporto diretto tra Spalletti e Comolli. Le notizie circolate indicano che non ci sarebbero incontri o comunicazioni recenti tra i due. La Juventus non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul tema e le speculazioni continuano a circolare senza fonti certe. Nei prossimi giorni potrebbero esserci aggiornamenti o chiarimenti, ma al momento non risultano sviluppi concreti sulla situazione.

di Francesco Spagnolo Juventus, cosa sta succedendo fra Spalletti e Comolli e la verità sul loro rapporto. Balzarini ha fatto il punto della situazione in casa bianconera. Il domani della Juventus si preannuncia decisivo per tracciare le linee guida del club. L’ambiente bianconero si interroga sulla possibilità di un imminente scossone nei quadri dirigenziali o sulla conferma dell’attuale struttura. A fare chiarezza su queste dinamiche è intervenuto il giornalista Gianni Balzarini tramite il proprio canale YouTube, delineando i possibili scenari che attendono la Juventus e commentando i delicati equilibri interni. Al centro del dibattito c’è la convivenza professionale tra l’allenatore e l’area tecnica, un binomio che sembra mostrare le prime crepe comunicative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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JUVE, TUTTA LA VERITÀ SUL RAPPORTO SPALLETTI COMOLLI!

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