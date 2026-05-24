Juventus infortuni o resa? Il caso Spalletti alla vigilia del derby

Alla vigilia del derby, la Juventus affronta numerosi infortuni che mettono in discussione la rosa disponibile. Diversi giocatori sono in fase di recupero o alle prese con problemi muscolari, limitando le scelte dell’allenatore. La situazione si accompagna a dubbi sulla tenuta mentale della squadra, mentre la preparazione si svolge con molte incognite. La partita si avvicina e le condizioni dei calciatori rimangono il principale punto di attenzione prima del fischio d’inizio.

Juve, tra infermeria e dubbi esistenziali: il derby della Mole diventa un processo. Alla vigilia del Derby della Mole, in casa Juventus non si parla solo di tattica o di formazione. L’ennesimo infortunio che colpisce la rosa di Luciano Spalletti ha riacceso un dibattito feroce tra i tifosi: siamo di fronte a una pura sfortuna clinica o c’è dell’altro? La domanda che filtra tra i corridoi della Continassa è sempre più pressante: questi stop sono reali o nascondono la volontà di molti di “gettare la spugna”? Un futuro lontano da Torino?. Il malessere di Luciano Spalletti non è più un segreto. Il tecnico toscano sembra sempre più un corpo estraneo in una struttura che pare aver smarrito la propria bussola. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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