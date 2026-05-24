Juventus Champions disperata | lo scenario per qualificarsi E Spalletti rischia di fare peggio di Motta e Tudor

Per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta della Champions League, la Juventus deve sperare in risultati favorevoli nelle ultime partite della fase a gironi. La squadra si trova in una posizione difficile e senza una combinazione di risultati favorevoli, l’allenatore potrebbe finire con un rendimento peggiore rispetto a quello di Motta e Tudor nelle competizioni europee. La situazione attuale richiede che i risultati delle partite siano favorevoli per evitare l’eliminazione precoce.

Juventus, Champions disperata: lo scenario per qualificarsi. E Spalletti, senza una combinazione fortunata, rischia di fare peggio di Motta e Tudor. Il disastro sportivo e finanziario è letteralmente dietro l’angolo. Se le dirette concorrenti non andranno improvvisamente in tilt, l’appuntamento della Juventus con la Champions League e con l’atteso rilancio societario verrà drammaticamente rimandato alla prossima stagione. Ripartire dal basso, privi dei fondamentali milioni garantiti dalla massima competizione europea, significherebbe dover riscrivere per l’ennesima volta la dirigenza e reinventare una rosa in affanno. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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