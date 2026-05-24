Jukebox – La Notte delle Hit 2026 ecco la line-up delle due serate in anteprima

Da davidemaggio.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due serate di musica anni ’80, ’90 e 2000 si svolgono all’Inalpi Arena di Torino, con lo spettacolo Jukebox – La Notte delle Hit. La manifestazione è condotta da Antonella Clerici con Clementino. La line-up degli artisti e le esibizioni sono state annunciate in anteprima, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o i brani. L’evento si svolge in due serate consecutive, attirando appassionati di musica di quei decenni.

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Anche quest’anno la musica degli anni ’80, ’90 e 2000 riaccende l’Inalpi Arena di Torino per Jukebox – La Notte delle Hit, lo show musicale condotto da Antonella Clerici con Clementino. Davide Maggio è in grando di annunciare in anteprima la line-up delle due serate, che andranno in scena l’ 11 e 12 settembre 2026. Ecco nel dettaglio il cast delle due puntate, che saranno trasmesse successivamente in prime time su Rai 1 (le date della messa in onda saranno annunciate a luglio alla presentazione dei palinsesti Rai). I cantanti della prima puntata. Cristina D’Avena. DSL*Dire Straits Legacy. Drupi. Filippo Graziani. Irene Grandi. Loredana Bertè. Lou Bega. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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