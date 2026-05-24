L'ex wrestler ha scoperto di avere una blefarite causata da un acaro Demodex, che ha infiammato le palpebre e compromesso la vista. La condizione ha reso difficile leggere i cartelli stradali, portandolo a credere che fosse un problema legato all’età. La diagnosi è stata fatta dopo che ha consultato un medico specialista, che ha confermato la presenza dell’acaro e la conseguente infiammazione. La blefarite da Demodex è una condizione comune che può influire sulla vista e sulla salute delle palpebre.

Sul ring e al cinema ha resistito (quasi) a tutto. Un acaro rischiava di metterlo fuori combattimento per davvero. John Cena, 49 anni, ex wrestler WWE e attore muscolare, ha raccontato a Newsweek di aver ignorato per anni rossore, prurito e croste intorno agli occhi, attribuendoli a schermi, età, stanchezza. Finché la vista ha cominciato a peggiorare e persino leggere i cartelli stradali è diventato difficile. Finché un esame oculistico ha identificato la causa: una sovrappopolazione di acari microscopici sulle palpebre, condizione nota come blefarite da Demodex. "Non sapevo nemmeno cosa fosse. Pensavo solo: sono vecchio, è così che vanno le cose. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - John Cena messo ko da un acaro agli occhi: cos'è la blefarite da Demodex

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John Cena Won While Blindfolded

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