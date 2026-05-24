Job Days 2026 | 30 aziende e 200 giovani per il lavoro a Selvapiana
A Selvapiana si sono svolti i Job Days 2026, con la partecipazione di 30 aziende e 200 giovani in cerca di lavoro. Durante l’evento, le aziende hanno presentato le esigenze di personale qualificato, mentre i workshop hanno introdotto nuove competenze digitali ai partecipanti. Sono stati offerti colloqui e momenti di orientamento per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L'iniziativa si è concentrata sulla formazione di giovani con competenze aggiornate per il mercato locale.
? Domande chiave Come faranno le aziende locali a trovare finalmente personale qualificato?. Quali nuove competenze digitali verranno insegnate ai giovani durante i workshop?. Perché molti professionisti decidono di lasciare il Molise per altre regioni?. Come potrà questo progetto fermare l'emorragia di talenti nel territorio?.? In Breve Evento dal 26 al 28 maggio presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Selvapiana.. Programma con 22 eventi tra workshop, seminari e tavola rotonda con 15 professionisti.. Michele De Santis e l'assessora Bibiana Chierchia coordinano l'iniziativa NEET EVOLUTION.. Focus su intelligenza artificiale, soft skills e consulenza di Fabia Andreani per le imprese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
JOB STARTERS 2026 - Prepararsi al mondo del lavoro
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