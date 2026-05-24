Job Days 2026 | 30 aziende e 200 giovani per il lavoro a Selvapiana

Notizia in breve

A Selvapiana si sono svolti i Job Days 2026, con la partecipazione di 30 aziende e 200 giovani in cerca di lavoro. Durante l’evento, le aziende hanno presentato le esigenze di personale qualificato, mentre i workshop hanno introdotto nuove competenze digitali ai partecipanti. Sono stati offerti colloqui e momenti di orientamento per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L'iniziativa si è concentrata sulla formazione di giovani con competenze aggiornate per il mercato locale.