Jebreal ha affermato che il ministro israeliano non rappresenta solo sé stesso, ma l’intero governo. Ha sottolineato che il passato del ministro mostra una continuità con la linea politica di Netanyahu. Inoltre, ha collegato il suo passato a episodi di terrorismo, suggerendo un legame diretto tra le sue azioni e le decisioni del governo israeliano.

? Domande chiave Perché il passato di Ben-Gvir riflette la linea del governo Netanyahu?. Come spiega Jebreal il legame tra il ministro e il terrorismo?. Cosa rivelano le umiliazioni agli attivisti sulla gestione del dissenso?. Perché la mediazione politica sembra impossibile con l'attuale leadership israeliana?.? In Breve Debate televisivo su Nove con Luca Sommi, Marco Travaglio e Andrea Scanzi.. Passato di Ben-Gvir con condanna giudiziaria per sostegno al terrorismo in Israele.. Esclusione del ministro dal servizio militare israeliano per ideologia fascista giovanile.. Attivisti della Global Sumud Flotilla umiliati pubblicamente dal ministro della Sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jebreal su Ben-Gvir: non è una mela marcia, è il governo israeliano

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Rula Jebreal attacca il ministro Ben Gvir

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