Jackie O ci aveva visto lungo | tornano di moda gli occhiali tondi e grandi per l'Estate 2026

Notizia in breve

Per l’estate 2026, gli occhiali tondi e grandi tornano di tendenza. La moda degli ultimi anni aveva privilegiato montature più sottili e minimaliste, ma ora si torna a preferire modelli più ampi e visibili. Questa scelta si riflette nelle collezioni di diversi stilisti, che propongono occhiali con forme rotonde e dimensioni generose, adatti a completare look casual e formali. La tendenza si evidenzia nelle nuove linee di accessori per la stagione calda.