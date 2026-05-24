Jackie O ci aveva visto lungo | tornano di moda gli occhiali tondi e grandi per l'Estate 2026
Per l’estate 2026, gli occhiali tondi e grandi tornano di tendenza. La moda degli ultimi anni aveva privilegiato montature più sottili e minimaliste, ma ora si torna a preferire modelli più ampi e visibili. Questa scelta si riflette nelle collezioni di diversi stilisti, che propongono occhiali con forme rotonde e dimensioni generose, adatti a completare look casual e formali. La tendenza si evidenzia nelle nuove linee di accessori per la stagione calda.
Q uestione di punti di vista. Dopo stagioni passate a guardare la moda attraverso lenti sempre più piccole, sottili e intellettuali, l’Estate 2026 rimette finalmente tutto a fuoco. Gli occhiali da sole tornano grandi, tondi, coprenti. Non più micro accessori da fashion insider, ma accessori da diva dietro cui nascondersi. Il riferimento è cristallino: il modello iconico di Jackie Kennedy Onassis. Da Jackie Kennedy a Zendaya: le donne di Valentino X Torna il modello preferito dell’icona che ha trasformato una montatura oversize in una firma di stile personale, a metà tra privacy, eleganza e mistero. Nella Primavera-Estate 2026 quella silhouette ha fatto capolino sulle passerelle, arrivando ben presto anche nei così. 🔗 Leggi su Iodonna.it
A 6-Year-Old Took the Wrong Road… and Was Never Seen Again
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