Il governo delle Maldive non ha ancora fornito aggiornamenti sulle indagini relative alla morte di cinque sub italiani avvenuta nelle acque locali. La polizia maldiviana ha avviato le verifiche senza rilasciare dettagli sulle cause o sui risultati finora ottenuti. Nel frattempo, si discute di possibili restrizioni per le attività di immersione nel Paese, ma non ci sono state comunicazioni ufficiali in merito. La famiglia delle vittime chiede chiarezza e risposte.

Giro di vite sulle immersioni dopo la tragedia dei sub italiani morti nella grotta dell’atollo Vaavu. In seguito più grave della storia delle immersioni alle Maldive, il governo di Mohamed Muizzu sta pensando di stringere le maglie delle regole che normano le immersioni nell’arcipelago. Mentre si attende che le autopsie sui corpi facciano chiarezza sulle cause dei decessi, le autorità insulari tengono la bocca cucita sulle indagini, ma emerge il particolare di una torcia che, in assenza del “filo di Arianna”, potrebbe aver tratto in inganno i sommozzatori. Le indagini sulla morte dei 5 sub italiani L'ipotesi dell'inganno della... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Italiani morti alle Maldive, il giallo della torcia e il silenzio del governo che valuta la stretta per i sub

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Tutte le salme dei sub italiani morti durante una tragica immersione in grotta alle #Maldive sono rientrate in Italia. Dopo il rimpatrio nei giorni scorsi del corpo di Gianluca Benedetti, un volo della Turkish Airlines proveniente da Istanbul è atterrato a Malpensa c x.com

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