Italian Raid Commando | i militari sfilano tra le proteste

Un gruppo di militari provenienti da vari paesi ha sfilato nel centro storico di Monza, suscitando l’attenzione dei cittadini presenti. La manifestazione si è svolta durante una maxi esercitazione dell’Italian Raid Commando, con le forze armate che hanno attraversato le strade principali mentre la folla li applaudiva e li osservava. Durante il corteo, alcuni cittadini hanno protestato, ma la sfilata è continuata senza incidenti.

Hanno sfilato per le vie del centro storico di Monza accolti da uno stuolo di cittadini che hanno applaudito e ammirato quei militari che, provenienti da tutto il mondo, avevano partecipato in Brianza alla maxi esercitazione dell’Italian Raid Commando.Le proteste al passaggio dei militari Come da. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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