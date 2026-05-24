Nella notte, un uomo si è dato fuoco all’interno di uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte, in provincia di Torino. L’incendio ha provocato l’allarme tra i lavoratori presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno spento le fiamme e trasportato l’uomo in ospedale. La situazione è considerata gravissima. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi del gesto.

Dramma nella notte nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, in provincia di Torino, dove un uomo si è dato fuoco all’interno della struttura facendo scattare l’allarme tra i presenti. L’episodio si è verificato intorno a mezzanotte e avrebbe coinvolto un dipendente dell’azienda. Le condizioni del lavoratore sono apparse subito estremamente critiche, tanto da richiedere un intervento sanitario d’urgenza. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe riportato ustioni sul 65% del corpo. Dopo i primi soccorsi prestati sul posto, i medici hanno disposto il trasferimento immediato in ospedale. La situazione resta molto delicata e la prognosi è al momento riservata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, uomo si da fuoco: orrore nell’azienda miliardaria! Situazione gravissima

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