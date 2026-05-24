Italia-Polonia oggi amichevole volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca l’amichevole di volley femminile tra Italia e Polonia, ultima sfida prima del 2026. La partita si svolge nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta streaming. La squadra italiana torna in campo per ottenere risposte e testare nuovi schemi, in vista delle competizioni future. L’incontro si svolge in un impianto sportivo con pubblico limitato, senza altre partite in programma nello stesso giorno.

Ultimo test, ma soprattutto nuove risposte da cercare. L’Italia femminile torna in campo questa sera a Genova per affrontare la Polonia nella terza e ultima sfida dell’ AIA AeQuilibrium Cup Women Elite, torneo che sta offrendo indicazioni preziose a Julio Velasco in vista dell’estate azzurra e dell’imminente Volleyball Nations League. Dopo il successo sofferto ma significativo contro la Serbia all’esordio e la sfida disputata ieri contro la Turchia, le campionesse olimpiche chiudono il triangolare affrontando una delle nazionali più solide e organizzate del panorama internazionale, guidata da Stefano Lavarini. L’attesa maggiore, però, è tutta concentrata su Ekaterina Antropova. 🔗 Leggi su Oasport.it

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