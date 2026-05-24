Italia e Nauru | 1,4 milioni di dollari per proteggere gli oceani

Notizia in breve

L’Italia ha annunciato un investimento di 1,4 milioni di dollari per la tutela degli oceani tra Italia e Nauru. La somma sarà destinata a progetti di conservazione e protezione ambientale nelle aree marine. Inoltre, il governo sta formando nuovi diplomatici a New York, probabilmente per rafforzare le relazioni internazionali e la presenza diplomatica nella regione dell’Indo-Pacifico. La decisione potrebbe influenzare la geopolitica locale, anche se i dettagli sui progetti specifici non sono stati comunicati.