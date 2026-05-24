Italia-Danimarca oggi Mondiali hockey ghiaccio 2026 | orario tv programma streaming

La partita tra Italia e Danimarca rappresenta il momento più importante della fase a gironi dei Mondiali di hockey ghiaccio 2026, in corso in Svizzera. L’incontro si svolge oggi e conclude il programma della giornata. L’orario di inizio, le modalità di visione in tv e in streaming sono disponibili, ma non sono ancora stati specificati dettagli. La sfida è decisiva per le sorti delle due squadre nel torneo.

Siamo giunti al momento più caldo e decisivo della fase a gironi dei Mondiali 2026 di hockey ghiaccio di Top Division in corso di svolgimento in Svizzera. L’Italia, infatti, si prepara ad affrontare le due ultime partite del proprio cammino e, inutile girarci attorno, saranno decisive per capire se potrà arrivare la permanenza in categoria o sarà retrocessione. La partita di oggi sarà fondamentale, senza mezzi termini. L’Italia sfiderà, infatti, alle ore 16.20 alla BCF-Arena di Friburgo la Danimarca. I risultati di ieri hanno dato ulteriore peso specifico a questo incontro. Anche per questo motivo, quindi, il valore di questo match diventa ancor più elevato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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