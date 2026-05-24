Italia-Danimarca oggi in tv Mondiali hockey ghiaccio 2026 | orario programma streaming

Oggi si gioca la partita tra Italia e Danimarca nella fase a gironi dei Mondiali di hockey ghiaccio 2026, in corso in Svizzera. La partita rappresenta uno degli incontri più importanti di questa fase del torneo. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming.

Siamo giunti al momento più caldo e decisivo della fase a gironi dei Mondiali 2026 di hockey ghiaccio di Top Division in corso di svolgimento in Svizzera. L’Italia, infatti, si prepara ad affrontare le due ultime partite del proprio cammino e, inutile girarci attorno, saranno decisive per capire se potrà arrivare la permanenza in categoria o sarà retrocessione. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI HOCKEY GHIACCIO DALLE 16.20 La partita di oggi sarà fondamentale, senza mezzi termini. L’Italia sfiderà, infatti, alle ore 16.20 alla BCF-Arena di Friburgo la Danimarca. I risultati di ieri hanno dato ulteriore peso specifico a questo incontro. Anche per questo motivo, quindi, il valore di questo match diventa ancor più elevato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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