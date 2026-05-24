Ismajli ha commentato prima della partita tra Torino e Juventus, affermando che il successo nel derby manca da tempo e che spera di regalare una vittoria ai tifosi granata. Ha sottolineato il desiderio di ottenere un risultato positivo in questa occasione. Le sue parole sono state rilasciate ai giornalisti poco prima dell'inizio dell'incontro.

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© Juventusnews24.com - Ismajli prima di Torino Juve: «Il successo nel derby manca da tempo. Speriamo di dare questa gioia al popolo granata»

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