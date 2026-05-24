Iran-USA | i 12 miliardi in Qatar rischiano di bloccare i colloqui
I 12 miliardi di dollari in Qatar sono al centro di una disputa tra Iran e Stati Uniti, rischiando di bloccare i negoziati. Il controllo dell’uranio e la gestione dei fondi sono i punti principali che impediscono lo sblocco delle risorse. La questione riguarda anche come la liquidità immediata possa influenzare il rapporto di fiducia tra le due parti. Finora, nessuna intesa concreta è stata raggiunta.
? Domande chiave Perché il controllo dell'uranio blocca lo sblocco dei fondi in Qatar?. Come può la liquidità immediata influenzare la fiducia tra Washington e Teheran?. Quali sono le conseguenze se l'Iran non ottiene i 12 miliardi?. Chi detiene il potere di far saltare l'intero accordo diplomatico?.? In Breve Teheran esige i 12 miliardi in Qatar come test di buona fede iniziale.. Washington vincola i fondi alla riduzione delle scorte di uranio arricchito.. L'agenzia Tasnim segnala il rischio di fallimento del Memorandum d'Intesa.. L'obiettivo iraniano è il rilascio integrale di tutti i capitali congelati globalmente.. A Teheran la trattativa per la fine della guerra con gli Stati Uniti rischia il blocco totale se non verrà sbloccata immediatamente una tranche di 12 miliardi di dollari di beni congelati in Qatar. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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