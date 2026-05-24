Iran-USA | i 12 miliardi in Qatar rischiano di bloccare i colloqui

Notizia in breve

I 12 miliardi di dollari in Qatar sono al centro di una disputa tra Iran e Stati Uniti, rischiando di bloccare i negoziati. Il controllo dell’uranio e la gestione dei fondi sono i punti principali che impediscono lo sblocco delle risorse. La questione riguarda anche come la liquidità immediata possa influenzare il rapporto di fiducia tra le due parti. Finora, nessuna intesa concreta è stata raggiunta.