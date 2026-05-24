Secondo fonti statunitensi, la Casa Bianca avrebbe ottenuto il consenso della guida suprema iraniana su una bozza di accordo. Tuttavia, questa approvazione non garantisce un rapido raggiungimento di un'intesa. Le negoziazioni tra le parti continuano, ma non ci sono conferme di un accordo imminente. La situazione rimane in evoluzione e soggetta a ulteriori sviluppi.

Stando a quanto riportano i media statunitensi, la Casa Bianca sembra aver ricevuto l'approvazione della guida suprema iraniana, Khamenei, riguardo a una bozza di accordo Donald Trumpha moderato le aspettative di un rapido accordo con l’Iranper mettere fine definitivamente alconflitto in Medio Oriente, nonostante segnali di progresso da entrambe le parti. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato sulla sua piattaformaTruthdi aver dato istruzioni ai suoi rappresentanti affinché non accelerino i negoziati, affermando che “il tempo è dalla nostra parte“. Ha inoltre sottolineato che l’embargo imposto sui porti iraniani resterà in vigore “fino a quando non verrà raggiunto, certificato e firmato un accordo“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump spegne le speranze su un accordo rapido

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace

Notizie e thread social correlati

Italia e ripescaggio ai Mondiali, Iran spegne le speranze? Il ct: “Ci saremo”L'Italia sta cercando di ottenere un ripescaggio per i prossimi Mondiali di calcio, ma l'Iran ha dichiarato che sarà presente alla fase finale.

“Non ci sono motivi perché non ci sia l'Iran". La Fifa spegne le speranze dell’ItaliaLa Fifa ha dichiarato che non ci sono motivi per escludere l’Iran dalla competizione, eliminando così ogni possibilità di ripescaggio per la...

Temi più discussi: Trump: Xi pronto ad aiutare per Hormuz, non fornira' armi all'Iran; Trump arriva da Xi Jinping a mani giunte per salvare gli Usa dalla crisi sistemica; Stephen Colbert spegne le luci del Late Show, Trump: Finalmente, ora licenziamo gli altri; Malley: In Iran la via d’uscita c’è, se Trump non lo capisce finirà come in Vietnam.

FERMI TUTTI! L’IRAN SPEGNE L’ENTUSIASMO DI TRUMP SU UN POSSIBILE ACCORDO DI TREGUA – I PASDARAN... x.com

Trump: I negoziati procedono. C'è l'ok di Khameni all'accordo, ma l'Iran frena: Usa fanno ostruzionismoL'intesa fermerebbe le ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano. La Repubblica islamica si impegna a rinunciare alle scorte di Uranio. Verrebbero sbloccati 25 miliardi di beni iraniani congelati ... ilgiornale.it

Trump: Accordo con l’Iran pronto, Hormuz riaprirà. Ma Teheran non potrà mai avere l’atomicaL'annuncio su Truth del presidente Usa. Ma i Pasdaran: Annuncio incompleto e incoerente con la realtà. Secondo Axios, l'intesa prevede anche la fine degli attacchi di Israele contro il Libano, un ... tpi.it

La guerra in Iran fa salire l'inflazione mentre il tasso di approvazione di Trump raggiunge un livello record reddit