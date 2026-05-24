Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che i negoziati con l’Iran stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, sottolineando che il tempo è dalla loro parte. Durante un intervento pubblico, ha criticato l’accordo sul nucleare firmato durante l’amministrazione precedente, descrivendolo come uno dei peggiori mai conclusi dal suo paese. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti o sui passaggi successivi del negoziato.

ROMA (ITALPRESS) – “Uno dei peggiori accordi mai conclusi dal nostro Paese è stato l'accordo sul nucleare iraniano, proposto e firmato da Barack Hussein Obama e dai dilettanti della sua amministrazione. Rappresentava una strada diretta verso lo sviluppo di un'arma nucleare da parte dell'Iran. Non è così per l'accordo attualmente in fase di negoziazione con l'Iran da parte dell'amministrazione Trump: anzi, è esattamente il contrario! I negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo e ho informato i miei rappresentanti di non affrettare la conclusione dell'accordo, dato che il tempo è dalla nostra parte”. Lo scrive sul social Truth il presidente americano Donald Trump aggiungendo che “il blocco rimarrà in vigore fino al raggiungimento, alla certificazione e alla firma di un accordo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Trump “Negoziati procedono ordinati e costruttivi, tempo è da nostra parte”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump: negoziati con l'Iran procedono in modo costruttivo, il tempo è dalla nostra parte

Notizie e thread social correlati

Trump prende tempo: «I negoziati procedono, non ho fretta». Rubio e Netanyahu: «L’Iran non avrà mai l’atomica» – La direttaIl 86esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran potrebbe portare a una nuova tregua.

Leggi anche: Tregua Usa-Iran, Trump: "I negoziati procedono, il blocco a Hormuz in vigore fino alla firma dell'accordo". Il post su Truth: "Adios"

Temi più discussi: Video. Trump: negoziati con l'Iran procedono in modo costruttivo; Tgcom24: Breaking News delle 11.00 | Trump sospende l'attacco all'Iran Video; Trump: Negoziati costruttivi con l'Iran, ma Hormuz resta bloccato fino alla firma dell'accordo; Borse Ue in altalena tra proposte e minacce Usa- Iran. Milano (-0,9%) paga l'effetto cedole.

STATI UNITI - Trump: Iran? I negoziati procedono, il tempo è dalla nostra parte ift.tt/cCxhWDR x.com

Iran, Trump Negoziati procedono ordinati e costruttivi, tempo è da nostra parteROMA - Uno dei peggiori accordi mai conclusi dal nostro Paese è stato l'accordo sul nucleare iraniano, proposto e firmato da Barack Hussein Obama e dai dilettanti della sua amministrazione. Rappresen ... laprovinciacr.it

Iran, Trump: 'I negoziati procedono, i miei incaricati di non affrettare la conclusione di un accordo'Dopo il pre-accordo, che dovrebbe chiamarsi 'Dichiarazione di Islamabad', possibili colloqui Usa-Iran il 5 giugno. Le questioni nucleari sono ancora oggetto di negoziazione. Rubio: 'Possibili buone no ... ansa.it