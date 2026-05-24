Il governo degli Stati Uniti sta negoziando con l’Iran per trovare un accordo che possa mettere fine al conflitto. Il presidente ha dichiarato di aver già avuto un colloquio con il primo ministro di Israele riguardo alla questione. Le discussioni tra le parti proseguono e, secondo quanto si apprende, l’intesa sembra prossima a essere raggiunta. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti dell’accordo o sullo stato attuale delle trattative.

Si continua a negoziare per chiudere un'intesa tra Usa e Iran che ponga fine alla guerra, ma l'accordo sembra quasi fatto. Ad annunciarlo è lo stesso Trump su Truth. Il presidente Usa ha sfoggiato ottimismo ricordando che ha già parlato con i leader arabi e con Netanyahu, definendo questi colloqui positivi. Trump ha inoltre sottolineato che è imminente anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Prima di queste telefonate Trump aveva incontrato i suoi consiglieri Steve Witkoff e Jared Kushner per discutere l'ultima bozza dell'accordo quando ancora le possibilità di un fallimento erano al 50%. «Credo che accadrà una di queste due cose: o li... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, Trump annuncia l’accordo: "Ho già parlato con Netanyahu"

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Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace

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