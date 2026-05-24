Il 23 maggio 2026, intorno alle 18 locali, un uomo ha aperto il fuoco contro gli agenti di sicurezza davanti alla Casa Bianca, uccidendone uno. Nel frattempo, Donald Trump ha annunciato che un accordo con l'Iran era stato raggiunto, mentre lui stesso aveva trascorso la giornata a discutere con i suoi consiglieri. L’attentatore è stato ucciso durante l’azione delle forze di sicurezza. La situazione si è conclusa con un episodio di violenza e un intervento di emergenza.

WASHINGTON – Nuovo terrore alla Casa Bianca, ieri 23 maggio 2026, in torno alle 18 (mezzanotte del 24 maggio 2026 in Italia), dove Donald Trump ha trascorso l’intera giornata a lavorare con i suoi più stretti consiglieri all’accordo con l’Iran. Trump ha rinunciato al matrimonio dei figlio e al gol a Mar-a-Lago per portare avanti i negoziati. Che, a quanto pare, sarebbero arrivati in porto. “Accordo fatto”, ha annunciato il tycoon. Ma intanto, un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro della Casa Bianca ed è stato colpito. L’aggressore è morto poco dopo in ospedale in seguito alle ferite riportate. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Iran, Trump annuncia: “Accordo fatto”. Ma un uomo spara contro gli agenti alla Casa Bianca. Ucciso

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Iran, Trump annuncia: stiamo preparando un incontro - 1mattina News 13/01/2026

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