Gli Stati Uniti e l'Iran stanno finalizzando un accordo che prevede una tregua di 60 giorni, durante la quale l'Iran potrebbe vendere petrolio senza restrizioni e lo Stretto di Hormuz potrebbe essere riaperto senza pedaggi. La discussione riguarda anche la questione nucleare.

Stretta finale su un accordo tra Stati Uniti e Iran per una proroga alla tregua di 60 giorni, durante la quale lo Stretto di Hormuz verrebbe riaperto, l'Iran potrebbe vendere liberamente petrolio, si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano e le ostilità verrebbero interrotte anche in Libano. Questi, secondo Axios, sarebbero i capisaldi dell'intesa "ormai pronta", secondo quanto annunciato ieri sera dal presidente Donald Trump e confermato oggi da fonti vicine a Teheran. Cosa prevede l'accordo Durante i 60 giorni, Hormuz verrà aperto senza pedaggi e l'Iran acconsentirà a rimuovere le mine che ha dispiegato nello stretto per consentire alle navi di passare liberamente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, rush finale con gli Usa: tregua di 60 giorni, stop sanzioni sul petrolio e Hormuz riaperto senza pedaggi. Si tratta sul nucleare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump says U.S. in no rush to make a deal as Iran prepares to meet with Pakistan

Notizie e thread social correlati

Iran, c'è l'accordo con gli Usa: tregua di 60 giorni, stop sanzioni sul petrolio e Hormuz riaperto senza pedaggi. Si tratta sul nucleareLe navi possono attraversare lo Stretto di Hormuz senza pagare pedaggi e senza restrizioni, mentre le sanzioni sul petrolio sono temporaneamente...

Iran, c'è l'accordo con gli Usa: tregua di 60 giorni, stop sanzioni sul petrolio e Hormuz riaperto senza pedaggi. Si tratta su nucleareGli Stati Uniti e l’Iran stanno negoziando un accordo per una tregua di 60 giorni, durante i quali lo Stretto di Hormuz sarà riaperto senza pedaggi e...

Argomenti più discussi: L’ultima trattativa Usa-Iran: Sul tavolo la fine della guerra. Ma l’accordo ancora non c’è; SportMediaset: Balzarini: Confronto Elkann-Spalletti, il futuro dell'allenatore Video; Alle 24:00, Trump interviene puntualmente e il mercato si stabilizza.; Chi è il Vincitore dell'Eurovision Song Contest 2026 | Bulgaria sorpassa Israele con Dara e la sua.

Capisco come il cristianesimo possa essere attraente come religione, e la barriera di ingresso è bassa. Ma la religione musulmana sunnita sta esplodendo in confronto. Quali sono le ragioni convincenti che attirano le persone a diventare musulmani sunniti? : reddit