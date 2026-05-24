Il presidente iraniano ha dichiarato che Teheran non intende compromettere la propria dignità nei negoziati. Nel frattempo, sembra essere vicino un accordo tra Iran e Stati Uniti per mettere fine al conflitto. Pezeshkian ha inoltre affermato che il paese è pronto a garantire di non voler sviluppare armi nucleari. La comunicazione è arrivata mentre si intensificano i colloqui tra le parti.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che i negoziatori di Teheran non scenderanno a compromessi sulla “dignità” del loro Paese, mentre sembra avvicinarsi un accordo per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti. “Siamo pronti a garantire al mondo che non stiamo cercando di dotarci di armi nucleari. Non stiamo cercando di creare instabilità nella regione”, ha detto Pezeshkian alla TV di Stato iraniana. “La fonte dell’instabilità nella regione è Israele, che persegue quella che definisce la visione di un ‘Grande Israele’ e sta ricorrendo a vari mezzi per cospirare al fine di mantenere vive la guerra” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Pezeshkian: "Siamo pronti a garantire che non stiamo cercando di dotarci di armi nucleari"

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