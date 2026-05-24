I Pasdaran hanno definito come propaganda le dichiarazioni dell’ex presidente statunitense riguardo alle trattative nucleari in Iran. La risposta arriva dopo le recenti pressioni della Casa Bianca, che avevano cercato di influenzare la posizione di Teheran. La strategia diplomatica di Teheran sembra puntare a respingere le accuse e le interferenze esterne, mantenendo un atteggiamento di fermezza. La situazione resta congelata, con il programma nucleare iraniano ancora fermo.

? Punti chiave Cosa nasconde davvero la strategia diplomatica di Teheran rispetto a Trump?. Come hanno reagito i Pasdaran alle ultime pressioni della Casa Bianca?. Perché i funzionari americani considerano i post di Trump pura propaganda?. Quali rischi comporta la gestione digitale dei negoziati sul nucleare iraniano?.? In Breve Agenzia Fars riporta l'assenza di impegni iraniani sul dossier nucleare.. Funzionari americani definiscono i post di Trump strumenti per l'elettorato USA.. La retorica della Casa Bianca diverge dalla linea diplomatica di Teheran.. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno respinto le recenti dichiarazioni di Trump, definendo i suoi post sui social media come pura propaganda mediatica priva di fondamento reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, nucleare fermo: i Pasdaran liquidano Trump come propaganda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Test Nucleari o Terremoto in Iran

Notizie e thread social correlati

Trump sulla tregua con l’Iran, le condizioni sul nucleare e sanzioni: «Dazi a chi vende loro armi». I Pasdaran: «Abbiamo il dito sul grilletto» – La direttaDopo l’annuncio di una tregua di due settimane tra Stati Uniti, Israele e Iran nel conflitto nel Golfo, si sono registrati primi effetti sui mercati...

Guerra in Iran, piano di pace sul tavolo. Iran dice no a Trump. Ucciso il capo dell’intelligence dei pasdaranLa situazione tra Iran e Stati Uniti rimane tesa, con il governo iraniano che ha respinto un piano di pace proposto e il presidente americano che ha...

Temi più discussi: Blair benedice la guerra all'Iran e difende Israele su Gaza; Indici azionari USA sotto i massimi di sessione: l'Iran valuta l'accordo di pace, Trump fermo sul no al nucleare per Teheran; Il problema iraniano non è solo il nucleare: l’avvertimento di Kallas a Tallinn; Al Arabiya: 'L'annuncio dell'accordo Iran-Usa nelle prossime ore, subito in vigore'.

Media: bozza di lettera d'intenti tra Usa e Iran per fermare la guerra e riaprire HormuzMentre la Casa Bianca parla di una bozza che dovrebbe mettere fine alle ostilità, l'Iran nega la cessione del controllo dello Stretto di Hormuz e la situazione resta incerta ... notizie.it

Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko si collegano in videoconferenza per presiedere l’esercitazione nucleare congiunta fra Russia e Bielorussia. A caldo potrei sbagliare, ma se la memoria non mi inganna direi che è una prima volta assolu x.com

Accordo o bombe. Usa-Iran trattano una tregua di 60 giorni (ma il nucleare non c'è)Giornata tra pessimismo e ottimismo sulla fine del conflitto. Ci stiamo avvicinando molto alla finalizzazione di un accordo, ha detto Donald ... huffingtonpost.it

L'UE si muove per sanzionare funzionari iraniani per il blocco di Hormuz reddit