Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver raggiunto un accordo negoziato con l’Iran, con la conferma che lo stretto di Hormuz rimarrà aperto. La notizia è arrivata nella notte italiana, ma Teheran ha risposto con un atteggiamento di distacco, mantenendo il silenzio ufficiale. Si tratta di un’intesa ancora da finalizzare, secondo quanto dichiarato, coinvolgendo anche altri Paesi. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dal governo iraniano, che ha mantenuto il massimo riserbo sulla questione.

Accordo con giallo tra Stati Uniti e Iran nella notte italiana. "Un accordo è stato ampiamente negoziato, in attesa di finalizzazione, tra gli Stati Uniti d'America, la Repubblica Islamica dell' Iran e altri Paesi. Separatamente, ho avuto una conversazione telefonica con il Primo Ministro israeliano Bibi Netanyahu, che è andata molto bene. Gli aspetti finali e i dettagli dell'accordo sono attualmente in fase di discussione e saranno annunciati a breve. Oltre a molti altri elementi dell'accordo, verrà aperto lo Stretto di Hormuz ", ha scritto su Truth il presidente americano Donald Trump. Questo il testo completo del post: "Mi trovo nello. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, l'annuncio di Trump: "Accordo negoziato, Hormuz aperto". Gelo da Teheran

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Dov'è lIran, Trump e i negoziati flop: il video AI creato da Teheran

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