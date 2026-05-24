Iran la minaccia di uscire dal Trattato di non proliferazione nucleare | Sapete cosa vi succederà?

Da lapresse.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Iran ha annunciato che potrebbe uscire dal Trattato di non proliferazione nucleare, secondo un ufficiale di alto livello. Il consigliere della Guida Suprema ha affermato che ci saranno conseguenze se si proseguirà con le azioni attuali. La dichiarazione ha riacceso le tensioni sulla questione nucleare del paese. La possibilità di un ritiro dal trattato rappresenta un elemento di preoccupazione per la comunità internazionale.

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L’ Iran torna ad alzare la tensione sul dossier nucleare. Il generale Mohsen Rezaei, consigliere della Guida Suprema Ali Khamenei, ha minacciato il possibile ritiro di Teheran dal Trattato di non proliferazione nucleare. “Finora abbiamo avuto pazienza e non vi abbiamo attaccati per il blocco navale, ma lo romperemo “, ha dichiarato Rezaei. Poi l’avvertimento più duro: “Potremmo ritirarci dal TNP. Sapete cosa significa questa minaccia? Sapete cosa succederebbe se uscissimo dal Trattato? Per questo vi diciamo di fermarvi”. Le parole arrivano mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran per un possibile accordo che potrebbe portare alla riapertura dello Stretto di Hormuz e a un allentamento delle sanzioni contro Teheran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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