Durante le elezioni amministrative di oggi e domani, con 894 comuni coinvolti, 18 capoluoghi, si registra la presenza di candidati di fede musulmana. Questa situazione segue un precedente caso a Monfalcone, dove una lista islamica si è presentata alle urne. Un partito musulmano ha inviato un avvertimento al Partito Democratico riguardo alle moschee. Le candidature di questi candidati rappresentano un passo avanti nel contesto elettorale italiano.

Prima fu la lista islamica di Monfalcone. Dopo quell'esperimento la strada è stata aperta. Le elezioni amministrative di oggi e domani (si vota in 894 comuni di cui 18 capoluogo) sono il nuovo banco di prova dei candidati di fede musulmana. Venezia è sicuramente il caso più eclatante, dove la comunità bengalese è scesa in campo compatta per sostenere i propri rappresentanti imbarcati nelle liste del Partito democratico. Il progetto della nuova moschea da costruire a Mestre è il loro cavallo di battaglia. Due giorni fa è andata in scena anche la passeggiata elettorale, con Miah Rhitu, la candidata bengalese di punta del Pd in prima fila con il fac-simile della scheda elettorale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Invasione di candidati islamici, a Roma il partito musulmano "avverte" il Pd sulle moschee

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