Interviste Coach Bicchi è felice | Questa vittoria è tutta delle ragazze

Le Ladies rossoblù hanno conquistato la promozione in serie B al primo anno di progetto senior. Dopo la partita a Pisa, il coach Jacopo Bicchi ha dichiarato che la vittoria è stata possibile grazie alle ragazze. La squadra ha ottenuto un risultato storico e ha festeggiato con entusiasmo. La partita si è conclusa con un risultato positivo per le rossoblù, che ora si preparano a nuove sfide in categoria superiore.

Nel post partita a Pisa coach Jacopo Bicchi è raggiante. Le Ladies rossoblù hanno compiuto una vera e propria impresa al primo anno di progetto senior centrando la promozione in serie B. Un percorso fantastico delle ragazze rossoblu che dopo il secondo posto nella regular season hanno letteralmente dominato i playoff conquistando il pass per la serie B 202627. "Questa vittoria è tutta delle ragazze - commenta coach Jacopo Bicchi nel post partita - che hanno giocato fin dal primo giorno come una grande squadra. Il gruppo che si è formato è fantastico e questo risultato è frutto della chimica che si è creata fin da subito all’interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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